Giurano i nuovi allievi della Nunziatella

Forze armate per la pace, per difendere i diritti, i cittadini, lo stato, con il cuore rivolto verso l'Ucraina sperando in una soluzione negoziata dal conflitto.

Sono questi i sentimenti che hanno attraversato a Napoli piazza del Plebiscito in occasione della cerimonia di giuramento solenne degli allievi della scuola militare Nunziatella nel 235° anniversario della fondazione. Una piazza in divisa, con una cornice di autorità militari e civili, di pubblico, di genitori dei ragazzi sedicenni appena entrati alla Nunziatella per frequentare i corsi nella storica caserma napoletana di Pizzofalcone.

Schierati gli allievi dei tre corsi, rappresentanze di tutte le armi, associazioni combattentistiche ed ex allievi, passati in rassegna dal Generale Pietro Serino Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che frequentò la Nunziatella.

Nel servizio le voci del Generale Pietro Serino, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e del Colonnello Giuseppe Stellato, Comandante della scuola militare “Nunziatella”