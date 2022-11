Mondiale al via, nove i "campani" in campo

Fischio di inizio alle ore 17. Al via con Qatar - Ecuador il Mondiale di calcio che si concluderà il prossimo 18 dicembre. Italia assente, ma sono nove i calciatori delle squadre campane impegnati nel torneo. Nel dettaglio cinque quelli del Napoli: Anguissa con il Camerun, Zielinski con la Polonia, Lozano con il Messico, Olivera con l'Uruguay, Kim con la Corea del Sud. Tre, invece, i giocatori in forza alla Salernitana: Dia con il Senegal; Piatek con la Polonia, Bronn con la Tunisia. Uno del Benevento: Kamil Glik, convocato dalla Polonia. Il primo a scendere in campo sarà Dia in Senegal - Olanda domani, poi, martedì la sfida tra Polonia e Messico. E questa sera a Vienna, ore 20,45, scenderà in campo la Nazionale di Mancini per l'amichevole con l'Austria. Di Lorenzo, Politano e Raspadori dovrebbero far parte della formazione titolare. In porta ballottaggio tra Donnarumma e Meret. Costretto ad abbandonare per infortunio il ritiro di Coverciano Pasquale Mazzocchi. Per il terzino della Salernitana si teme un lungo stop.