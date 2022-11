Di Lorenzo gol, Raspadori assist: il Napoli brilla anche in Nazionale

L'Italia va sotto al quarto d'ora ma, dieci minuti dopo, ha già ribaltato l'Albania. Merito dei calciatori del Napoli Di Lorenzo, autore del pareggio, e Raspadori, bravo a servire Grifo per il gol del provvisorio 2-1. L'attaccante resta in campo per 89 minuti, mentre il difensore e Meret (autore di buoni interventi) giocano tutta la partita. Solo panchina per Politano. Hirving Lozano in campo nel secondo tempo nella sconfitta del suo Messico contro la Svezia