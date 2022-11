Spalletti: "Con l'Udinese partita difficile, ma noi abbiamo il Maradona"

La certezza è che Kvaratskhelia non ci sarà: ancora troppo forte il dolore alla schiena quando il muscolo è sotto sforzo, il georgiano non sarà neppure in panchina nell'ultima partita del 2022 al Maradona. Novanta minuti che possono consentire al Napoli di chiudere l'anno al primo posto con 8 punti di vantaggio sulla seconda, ma Spalletti - come sempre - attiva tutti gli allarmi possibili.

Assenti anche Rrahmani e Sirigu, qualche azzurro dovrà smaltire la delusione per la mancata convocazione ai mondiali, come Ndombele Simeone e Mario Rui, qualche altro giocherà fresco di rinnovo contrattuale, come Anguissa. Per tutti, alla fine, l'applauso dei 50mila del Maradona, per Spalletti il vero valore aggiunto