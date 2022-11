Napoli si gode il +8. Salernitana, al Franchi la carica dei mille

Chissà che tipo di reazione avrà avuto Spalletti dopo aver ascoltato le parole di Allegri: se va avanti così, nessuno potrà fermare il Napoli, il parere dell'allenatore della Juve a metà tra l'ammissione della superiorità degli azzurri e il tentativo di mettere pressione e scatenare riti scaramantici in città e a Castel Volturno. Probabilmente, al tecnico toscano sarà scappato al più un mezzo sorriso: ancora troppo lungo il cammino da fare, sabato ultimo appuntamento prima dello stop di quasi due mesi per i mondiali: due gli obiettivi contro l'Udinese, conservare il vantaggio di 8 punti sulle inseguitrici e rivedere in campo, anche solo per qualche minuto, Kvaratskhelia. Per tutto il resto, se ne riparlerà a gennaio.

In campo alle 20,45 la Salernitana, a Firenze per la prima delle due trasferte consecutive da affrontare prima della sosta. 1100 tifosi granata al Franchi per sostenere la squadra di Davide Nicola, 7 punti conquistati nelle ultime tre partite e un sorprendente nono posto in classifica a quota 17, un punto in più rispetto alla Fiorentina che però sembra aver superato il momento negativo con le due vittorie consecutive in trasferta contro Spezia e Sampdoria.