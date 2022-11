Tonfo Salernitana, il Monza vince 3-0

La Salernitana, in piena emergenza in difesa, a Monza sbaglia approccio alla partita e fin dai dai primi minuti finisce in balia degli avversari.

Sepe si oppone bene alla spettacolare rovesciata di Ciurria, poi al 24' i Brianzoli passano: Caprari trova Dany Mota in profondità, colpo di tacco e Carlos Augusto fredda Sepe con il sinistro da distanza ravvicinata. Anche fortunato nel rimpallo il difensore brasiliano.

Granata in difficoltà e svagati, così dieci minuti dopo, approfittando di un errore di Daniliuc, Dany Mota scappa via, disorienta Pirola e raddoppia con un diagonale rasoterra. Il nervosismo è palpabile e prima del riposo Candreva, in panchina, viene ammonisto per le eccessive proteste.

Nella ripresa l'ingresso di Piatek, Valencia e Bohinen non sortisce l'effetto sperato, Colpani colpisce il palo sfiorando il 3-0, poi alla mezzora Candreva, entrato 14 minuti prima, stende Dany Mota in area, secondo cartellino giallo e Salernitana in dieci. Pessina realizza dal dischetto e fissa il risultato sul 3-0 anche perchè nel recupero Sepe evita un passivo peggiore opponendosi a Birindelli, poi Ranocchia colpisce un altro palo.

Seconda sconfitta consecutiva per la Salernitana che comunque alla pausa per i mondiali arriva con 17 punti in classifica, dieci lunghezze più su della zona retrocessione.