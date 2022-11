SOS Casamicciola Terme, la macchina dell'assistenza si mette in moto

Nonostante le condizioni proibitive del mare a causa del maltempo, fin dal mattino uomini e mezzi di vigili del fuoco, carabinieri polizia guardia di finanza, protezione civile, guardia costiera, sono partiti e si stanno ancora imbarcando per Casamicciola Terme.



340 operatori in tutto, tra forze dell'ordine e personale della Protezione civile. Un elicottero HH139 dell'Aeronautica Militare è già sul posto ma il Ministero della Difesa è pronto a far decollare altri veicoli e ad inviare uomini e mezzi dell'Esercito. In arrivo anche i carabinieri forestali specializzati nel dissesto idrogeologico e in possesso di droni; effettueranno rilievi utili anche per gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. La nave “San Giorgio” della Marina Militare, con a bordo personale della battaglione San Marco e un elicottero SH90, si sta avvicinando a Ischia dal Mar Ionio, pronta ad accogliere sfollati o feriti.

Accanto alla ricerca e al salvataggio dei dispersi e di chi è bloccato in casa, la prima emergenza è quella sanitaria. Gli Ordini professionali di categoria - medici chirurghi, infermieri, professioni sanitarie, farmacisti, psicologi - hanno risposto “presente” e si sono messi a disposizione per rinforzare l'assistenza dell'ospedale ischitano "Rizzoli".



Sono già un'ottantina gli sfollati accolti nel palazzetto dello sport di Ischia. Trenta negli alberghi. Ma il numero è certamente destinato a salire. Le associazioni di categoria della ricettività hanno offerto il proprio aiuto. Operativa la Caritas della Diocesi di Ischia per alloggi e pasti. Sull'isola è stata già avviata una ricognizione per individuare strutture pubbliche e private che possano ospitare quanti hanno dovuto lasciare d'urgenza la propria abitazione.