Tornano al cinema i "Ditelo voi"

Un concorso a premi vinto in maniera truffaldina. In palio un weekend in un’antica villa, molto speciale.

I Ditelo voi, interpreti e registi, tornano al cinema con “Tre uomini e un fantasma”.

Il fine settimana all inclusive conquistato e condiviso comprende però anche il fantasma di una bambina terribile intenzionata a tormentare i tre sfigatissimi amici: Mimmo, Lello e Francesco.

La comicità è quella conosciuta e collaudata del trio napoletano, gli eventi soprannaturali a sorpresa la esaltano, in una pellicola spensierata per tutta la famiglia