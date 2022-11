Anticipo Napoli-Empoli, Kvaratskhelia ancora out

Martedì di campionato per il Napoli che, alle 18.30, ospita l'Empoli nell'anticipo della 14^ giornata. Ancora out gli infortunati Kvaratskhelia e Rrahmani, a cui si è aggiunto Sirigu. Intanto, il sorteggio di Nyon è fortunato per gli azzurri che pescano l'Eintracht Francoforte: gara di andata in Germania martedì 21 febbraio, ritorno a Fuorigrotta mercoledì 15 marzo