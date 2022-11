Covid, curva del contagio stabile ma crescono i ricoveri

Tasso di tamponi positivi praticamente stabile in Campania, secondo l'ultimo bollettino ufficiale è al 16,13%, contro il 16,52% della precedente rilevazione. Sono 1.958 i nuovi casi di Covid-19 in Campania, su un totale di 12.138 tamponi analizzati. Cinque le vittime, di cui quattro relative a giorni precedenti. In crescita le ospedalizzazioni, più due nelle terapie intensive, qui ora sono 14 i pazienti. Più dieci nelle degenze ordinarie, 283 i posti letto occupati.