Turismo archeologico, nei Campi Flegrei ecco gli autobus gratuiti

Fino al 15 gennaio, tutte le settimane dal giovedì alla domenica, due navette da 30 posti ciascuna metteranno in collegamento i siti archeologici dei Campi Flegrei.

Dall'anfiteatro di Pozzuoli a Cuma, dal castello di Baia alla Piscina Mirabilis di Bacoli, due i percorsi circolari per un totale di venti corse al giorno.

Un modo per agevolare durante le feste i turisti, sempre più interessati alle bellezze dell'area a nord di Napoli.

A programmare l'iniziativa, con fondi regionali, la Scabec.

Il servizio è gratuito, per salire a bordo bisognerà selezionare il biglietto 'Dedalo Pass' sulla piattaforma di Campania Artecard.



Nel servizio, interviste a: Fabio Pagano, direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei; Pantaleone Annunziata, amministratore unico di Scabec; Felice Casucci, assessore regionale al Turismo; Umberto De Gregorio, presidente e amministratore delegato di EAV.