Tumori al seno, a Napoli la solidarietà delle volontarie

C'era tutto l'amore delle volontarie nella vendita di beneficenza dell'Alts, Associazione lotta tumori al seno. In un hotel del lungomare di Napoli, un anticipo di atmosfera natalizia e molta solidarietà. Il ricavato della vendita dei manufatti realizzati nelle scorse settimane consentirà a molte donne di usufruire di visite senologiche gratuite a bordo del Camper Donna, l'unità mobile di questa realtà molto impegnata in Campania. E se durante i mesi più duri della pandemia la prevenzione ha subito un rallentamento, ora sono molto incoraggianti i dati in arrivo dal territorio.



Nel servizio, interviste a Giuseppe D'Aiuto, chirurgo senologo, e a Nunzia Nappo, responsabile scientifico dell'Alts.