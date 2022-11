Giornata contro il Parkinson, a Napoli sessioni di arteterapia

La bellezza per aiutare i malati di Parkinson. La giornata nazionale dedicata a questa complessa malattia neurodegenerativa si è svolta anche a Napoli, alle Gallerie d'Italia, museo che una volta al mese ospiterà un evento di arteterapia. Dagli antichi profumi a un focus su Artemisia Gentileschi, ai lavori per stimolare la manualità: grande l'impegno della Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus. Il progetto si chiama appunto 'Andiamo al museo': un insieme di percorsi di stimolazione cognitivo-emozionale studiati e realizzati seguendo alcuni fili conduttori quali le emozioni, la memoria, le storie e gli stati d'animo.