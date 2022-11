Rapporto Banca d'Italia, boom per esportazioni e turismo

Dopo due anni di incertezze, riprende fiato l'economia campana. Secondo la sede di Napoli della Banca d'Italia, nei primi sei mesi dell'anno l'attività economica è cresciuta del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Quasi tutti gli indicatori testimoniano un recupero pressoché completo rispetto al 2019.

Alcuni dati. Aumento di fatturato per il 60% delle imprese campane. Ed è vero e proprio boom per le esportazioni, cresciute di quasi il 27%, e per il turismo. Le presenze di stranieri quest'anno superano del 24% il dato del 2019. Bene anche per le costruzioni e per le transazioni immobiliari. E tutti questi miglioramenti influiscono sul mercato del lavoro: occupazione a +5,2% nei primi otto mesi dell'anno. Crolla il ricorso alla cassa integrazione. Le ore autorizzate sono un quinto di quelle del 2021.



Non mancano però le incertezze, legate all'aumento del costo della vita.

Nel servizio, interviste a Marina Avallone, direttore della sede di Napoli della Banca d'Italia, e a Luigi Leva, Analisi e ricerca economica territoriale della Banca d'Italia.