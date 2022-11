Salvare la filiera bufalina

Restano fuori, in silenzio, attaccati allo streaming, gli allevatori alle prese con i focolai di brucellosi e con le conseguenze dei protocolli di prevenzione. Ad alcuni non è rimasto più niente, le bufale sono state tutte abbattute.

Seduta straordinaria del consiglio regionale. Migliaia i capi soppressi. Il 97 per cento è risultato sano dalle analisi post mortem. Posti di lavoro perduti, focolai ancora attivi. E' in corso la campagna di vaccinazione delle bufale fra i sei e gli otto mesi. Molti, però, contestano il piano del commissario straordinario Cortellessa.



Indennizzi alle imprese, estensione delle vaccinazioni anche ai capi adulti, alucni dei temi al centro del dibattito. Sul fondo gli interrogativi sulla sostenibilità degli interventi futuri sul profilo della sicurezza alimentare, ambientale ed economica.



"ci vorrà tempo per sradicare i focolai" De luca difende l'operato della regione "trasmetteremo gli atti alla procura e ai nas".