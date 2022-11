Andamento covid: il tasso di contagio aumenta, il numero di ricoveri diminuisce

L'aumento del tasso di contagio e allo stesso tempo la diminuzione dei ricoveri. Sono i due dati che emergono dall'ultimo bollettino sulla diffusione del Covid diramato dall'Unità di Crisi Regionale. I nuovi positivi in Campania sono 2.750. Casi emersi dall'analisi di 17.376 tamponi molecolari e test antigenici. Nello specifico risulta che 2.631 persone sono risultate positive agli antigenici e 119 ai molecolari. Fa un balzo in avanti il tasso di contagio che passa dal 13,44 per cento al 15,82 per cento. Due i decessi registrati.

Sul fronte dei ricoveri ospedalieri invece sono 14 i posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva ( dato stabile rispetto a quello precedente), mentre calano da 291 a 273 quelli occupati nei reparti di degenza ordinaria delle strutture sanitarie.