Tentato furto ai danni del fioraio, incredulità tra i commercianti del Vomero

Dilaga senza freni la violenza di bande di giovanissimi a Napoli. In sette tentano di rubare un albero di Natale dal negozio di un fioraio in via Morghen, al Vomero. Il titolare e la moglie si oppongono, un amico che è con loro viene colpito da un pugno al volto. I sette scappano, ma vengono intercettati dai carabinieri. Devono rispondere di tentata rapina in concorso e lesione personale colposa aggravata. Crescono sconcerto e indignazione uniti alla richiesta di tutela. Ma dalla vicenda è emersa anche la solidarietà tra i commercianti del quartiere.

Nel servizio le interviste realizzate da Alessandro Di Liegro