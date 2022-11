Alla Juve Stabia il derby con il Giugliano

Al Partenio Lombardi di Avellino la Juve Stabia si aggiudica il derby con il Giugliano. Sfida decisa nella prima frazione di gioco da un'autorete di Gomez. Nella ripresa la squadra di Raffaele Di Napoli si getta in avanti alla ricerca del pari, ma il risultato non cambia.

Cade all'Adriatico la Gelbison, sconfitta per 2-1 dal Pescara. I gol tutti nel finale. Delle Monache atterrato in area. L'arbitro decide per il penalty. Dal dischetto realizza Cancellotti. Passano pochi minuti e gli abruzzesi raddoppiano. Azione personale di Kolaj che mette alle spalle di D'Agostino. In pieno recupero arriva il gol della Gelbison. Lo segna Kyeremateng.

Al Liguori di Torre del Greco finisce 2-2 tra Turris e Latina. Padroni di casa in vantaggio. La firma è di Maniero. I laziali reagiscono e pareggiano con Carletti. Nella ripresa ospiti ancora in gol con Di Livio. Ma la Turris e non ci sta e nel recupero agguanta il pari su calcio di punizione. Perfetta l'esecuzione di Leonetti. Chiuderà il turno il posticipo tra Foggia e Avellino che si giocherà allo stadio Zaccheria.