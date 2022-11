Anche i bambini rapiti dalla padel-mania

Dallo scorso 16 ottobre la Federazione Italiana Tennis ha cambiato denominazione in Federazione Italiana Tennis e Padel: ulteriore riconoscimento per uno sport che, da tre anni a questa parte, in Italia ha preso il volo. Non fa eccezione la Campania, che adesso allarga ai bambini la platea dei tesserati. In attesa dei campi al coperto.

Nel servizio, le interviste a:

Aldo Russo – Direttore Generale Accademia Tennis Napoli

Francesco Bellucci – Direttore Tecnico Rama Padel Academy

Manuel Parlato - Giornalista