Il dopo Covid: 70 operatori socio-sanitari a rischio. In bilico anche lavoratori delle cooperative

Sono 70 gli operatori socio-sanitari delle strutture Casertane a rischio per le difficoltà nel meccanismo di rinnovo dei contratti di lavoro in somministrazione, stipulati per l'emergenza Covid. Analogo destino potrebbero subire circa 300 lavoratori delle cooperative impiegati tra Rsa ed Ospedali. Sindacati in stato di agitazione. Arriva la replica delle parti datoriali. Nel servizio di Andrea Caruso, le interviste a Giovanni Letizia, segretario generale Cisl Caserta e Bartolomeo Esposito, delegato Cisl Caserta oss.