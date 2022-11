Formula Student, 200 allievi in pista per UniNa Corse

Duecento gli allievi, da ben quindici Facoltà dell'Università Federico II.

Un invidiabile spirito di gruppo, anzi di team, fondamentale per partecipare alle gare di Formula Student in giro per il mondo.

UniNa Corse, il gruppo dell'ateneo napoletano, si presenta alla società.

L'occasione un affollato incontro nell'aula magna di Ingegneria, per spiegare i prodigi delle due classi, combustione ed elettrica.

E per mostrare al pubblico le auto progettate, costruite e guidate dai ragazzi.

E chiaramente non può mancare lo sguardo al futuro, un domani in cui l'elettrico la farà da padrone.

Nel servizio, interviste a: Luigi Nele, presidente UniNa Corse e docente universitario; Simone Giordano, leader del team Combustion; Giorgio Casolaro, leader del team Electric.