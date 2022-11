La tragedia di Ischia addolora tutto il mondo

La tragedia di Ischia rimbalza sui media di tutto il mondo.

Storico il legame dei tedeschi con l'isola verde, da sempre il loro approdo preferito. Non solo gli ex cancellieri Helmut Schmidt e Angela Merkel, per anni abituale e riservata frequentatrice del borgo di Sant'Angelo. A partire dagli anni '60 sono Gernot Walde e altri pionieri tedeschi ad inventare i moderni parchi termali. Sono gli anni dell'esplosione del turismo internazionale ad Ischia, grazie anche all'impulso di Angelo Rizzoli che nel 62 porta sull'isola Liz Taylor e Richard Burton per le riprese del kolossal "Cleopatra". Arriveranno poi anche Godard, Billy Wilder e tanti altri registi, l'isola diventerà un set cinematografico perenne.

Pochi anni prima se ne erano innamorati Luchino Visconti, che vi fece costruire la sua villa rifugio, la Colombaia, e Lady Susanna Walton, moglie del compositore inglese, che creò i meravigliosi giardini de ''La Mortella''.

A Casamicciola, oggi travisata e ferita dal fango, c'è un pezzo della nostra storia e anche di filosofia. Nel 1864 vi si andò a curare Garibaldi, ferito in Aspromonte, nel tragico terremoto del 1883 Benedetto Croce perse i genitori e la sorella nella casa di villeggiatura di famiglia, come documentò due anni dopo nei suoi scritti un altro viaggiatore illustre, Guy de Maupassant, anch'egli da Ischia stregato.