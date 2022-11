In Cilento l'agricoltura è biologica e rigenerativa

Tutto il cibo biologico è sano, ma non per forza è anche sostenibile. Uno dei limiti dell'agricoltura biologica è che non tiene conto dell'impronta energetica occorrente nel processo che porta il prodotto sulle tavole dei consumatori. L'avanguardia dell'agricoltura, nel Cilento, è la coltivazione “rigenerativa”: ad aver bisogno di essere rigenerati sono i suoli, depauperati negli anni della sostanza organica a causa dello sfruttamento intensivo. Ed è per questo motivo che gli agricoltori cilentani condividono tecniche antiche e moderne - riadattando e ricombinando le abitudini dei propri nonni e bisnonni - per tutelare e rendere più sostenibili le produzioni ortofrutticole. Tutto avviene all'interno del Biodistretto, associazione dove produttori e consumatori, privato e pubblico, si confrontano per promuovere consumo e cultura di un cibo sano e appunto, sostenibile.

Il Biodistretto è stato fondato nel 2004 e oggi ne fanno parte 1032 aziende, 100 Comuni, con una popolazione servita pari a 270mila abitanti; i 13mila ettari coltivati si trovano tutti all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. A settembre del 2022 è stato premiato agli EU Organic Awards - organizzati da Commissione Europea, Comitato Economico e Sociale e Comitato delle Regioni COPA-COGECA and IFOAM Organics Europe - come il miglior biodistretto d'Europa. Un riconoscimento che non esisterebbe, se Emilio Buonomo, Salvatore Basile e Anna Nigro, 18 anni fa non avessero avuto la pionieristica intuizione di creare un consorzio in cui includere tutti i protagonisti della filiera, per dare ai consumatori la corretta percezione del maggior valore che il cibo biologico possedeva.