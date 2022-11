Due famiglie distrutte corrono a Milano. Una per recuperare il corpo del figlio morto- e invece lo trova vivo, l'altra per andare a trovare il figlio ricoverato in ospedale, e viene invece a sapere che il ragazzo è deceduto. Un tragico errore, uno scambio di persona. Uno choc per le famiglie dei due ragazzi campani rimasti intossicati in un residence di segrate da una fuga di monossido di carbonio. In un primo momento infatti Era stato comunicato che a rimanere ucciso dalle esalazioni (probabilmente diffuse da una caldaia malfunzionante) era stato il 21enne Pietro Caputo di Torre Annunziata, mentre ricoverato in gravi condizioni al Fatebenefratelli di Milano era il 24enne Francesco Mazzacane di Torre del Greco. Poi i familiari di Pietro entrano in obitorio per il riconoscimento. e qui la drammatica scoperta: quel corpo e' di Francesco. Un errore dovuto a quando i sanitari del 118 sono entrati nella stanza del Residence. i ragazzi sono stati identificati grazie ai loro documenti d'identita'. quello di pietro era appoggiato su un comodino. Da quella parte del letto, c'era il corpo di un giovane senza vita che era pero' Francesco.

Intanto proseguono le indagi dei carabineiri. sequstrato il locale caldaie, dove si è sprigionata la perdita di monossido di carbonio. L'autopsia, disposta ieri, verrà eseguita nei prossimi giorni.