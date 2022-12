"È stato un miracolo. Mio figlio salvo grazie ai carabinieri"

Il miracolo di cui parla Mario Assediato, papà di Francesco Pio, un anno compiuto il mese scorso, è quello accaduto in un pomeriggio qualunque. Il piccolo si sente male, non risponde. Il suo cuore si ferma. Mamma e nonna si mettono in auto per raggiungere il pronto soccorso, ma il traffico rallenta la corsa. Provvidenziale l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di Barra. Si mettono davanti all'automobile e la scortano con la loro fino a Villa Betania. Quei minuti risparmiati salvano la vita al piccolo ora ricoverato al Santobono di Napoli. Le condizioni di Francesco sono stabili, ancora presto per dire quando uscirà dall'ospedale. Dopo il grande spavento, papà Mario e mamma Mariarca tirano un sospiro di sollievo e gratitudine.



Nel servizio le voci di Mario Assediato, papà del piccolo Francesco Pio, Mauro Postiglione, brigadiere capo e Vincenzo Di Gennaro, appuntato scelto.