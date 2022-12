1070 gli sfollati ad Ischia, 417 sono negli alberghi. 10 famiglie rifiutano l'evacuazione

Sono 1070 gli sfollati dalla zona rossa sull'isola d'Ischia. 417 sono alloggiati in alberghi, mentre, più di seicento hanno trovato sistemazioni autonome. 10 famiglie hanno rifiutato l'evacuazione.

Prorogata fino a domani alle 16 l'allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile regionale. Proseguite per l'intera giornata, ma ancora senza esito le ricerche della donna dispersa.

A Barano una colata di fango ha invaso la strada che porta alla spiaggia dei Maronti che è stata chiusa.

Intanto il Commissario per l'emergenza alluvione ad Ischia Giovanni Legnini ha firmato l'ordinanza in cui individua i soggetti attuatori per gli interventi urgenti da effettuare sull'isola. I comuni si devono occupare di fornire sistemazioni alloggiative, servizi pubblici e assistenziali alla popolazione sfollata, mentre, la Città Metropolitana di Napoli deve provvedere al ripristino della viabilità. Il trattamento di macerie, detriti e rifiuti urbani è di competenza di Amca, società in house del Comune di Casamicciola, supportata da Sma Campania, Asia, Sapna e Arpac. Il Genio Civile di Napoli, infine, è chiamato ad occuparsi della ricognizione e del supporto alla realizzazione degli interventi di somma urgenza. L’Ordinanza dispone anche il rimborso a carico del Commissario delle spese funerarie sostenute dai familiari delle vittime. La modulistica necessaria è disponibile presso la sede dal Centro Operativo Comunale (COC) a Casamicciola e sul sito internet del Commissario per la ricostruzione di Ischia 2017.