A Bacoli il polo d'eccellenza di Leonardo

Presentate a Bacoli le nuove aree produttive della Divisione Elettronica dello stabilimento della Leonardo. Un ampliamento realizzato con investimenti per 30 milioni. Nelle intenzioni del Gruppo del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza, l'impianto di Bacoli - Fusaro diventerà un polo di eccellenza europeo nella produzione di radar e di sistemi di controllo del traffico aereo. A regime impiegherà 800 dipendenti, dei quali 430 si trasferiranno gradualmente dall'impianto di Giugliano. La transizione è già in corso, e 140 ingegneri hanno già spostato la loro sede nel polo industriale dei Campi Flegrei . Una scelta, quella di accorpare i due stabilimenti, che ha provocato nei mesi scorsi sit-in e scioperi. 'Nessun posto di lavoro è a rischio. La fusione - spiegano i vertici del gruppo Leonardo a Bacoli - è stata dettata dalla volontà di ottimizzare i costi e aumentare la competitività in ambito internazionale. La scelta del sito unico è caduta su Bacoli perché permette con la sua vicinanza al mare il collaudo degli apparati radar'. ‘Una grande opportunità, che creerà posti di lavoro per i giovani’, ha affermato il presidente della Regione Vincenzo De Luca che ha visitato il nuovo impianto. Nella sezione elettronica assunti negli scorsi mesi 54 dipendenti, di questi molti giovanissimi neodiplomati di Istituti Tecnici della Campania.

Nel servizio di Francesca Coppola le interviste a Michele ippolito, direttore Industrial operation Divisione Elettronica Leonardo, a Vincenzo De Luca, presidente della giunta regionale della Campania e a Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli