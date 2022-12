A Capri la "Casa della Comunità", nuovo polo per i servizi sanitari

Un polo per i servizi sanitari e di assistenza per i cittadini di Capri e per i tanti turisti che affollano l'isola durante l'anno. Sorgerà nell'ex Istituto alberghiero San Francesco la "Casa della Comunità", una struttura dove saranno fornite le principali prestazioni sanitarie: risonanze magnetiche, tac, servizi di radiologia e diagnostica di base.

A questi si aggiungeranno gli ambulatori per i medici di base e quelli infermieristici per l'assistenza degli ammalati cronici a domicilio.

L'iniziativa nasce da un lavoro congiunto che vede impegnati enti come l'Asl Napoli 1 e il Comune di Capri.

Determinanti i finanziamenti del PNRR che puntano a varare una nuova forma di sanità territoriale. Quella di Capri sarà infatti la prima Casa della Comunità in Campania: si tratta di nuove strutture socio-sanitarie finalizzate a potenziare e sviluppare l'assistenza del Servizio Nazionale.

A breve il via ai lavori di adeguamento dell'edificio. La consegna del primo step è prevista tra 24 mesi.

Nel servizio l'intervista al sindaco di Capri Marino Lembo