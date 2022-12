A Cardito l'ultimo saluto al pilota precipitato in Sicilia

Si è celebrato a Cardito, nella chiesa di San Biagio, l'ultimo saluto a Fabio Antonio Altruda, il 33ennne capitano dell'Aeronautica precipitato a Trapani con un caccia monoposto Eurofighter durante una missione di addestramento.

Dopo i funerali sabato a Trapani, feretro avvolto nel tricolore, partito dalla Sicilia, è arrivato all'aeroporto militare di Grazzanise, nel Casertano, per poi essere trasferito a Cardito, città dove è cresciuto il pilota.

Tanta la commozione e la tristezza sui volti di colleghi e parenti all'esterno della chiesa. Ancora in corso le indagini per determinare le cause del tragico incidente.