A Casamicciola in duecento tornano a casa

Gli studi di protezione civile e di più università sulle aree a rischio del territorio di Casamicciola hanno portato alla suddivisione in quattro zone: A,B,C e D. La zona A, quella già molto compromessa o a rischio ingestibile in caso di nuova frana, è a sua volta divisa in quattro zone: A1, A2, A3, e A4. Da subito e fino al 2 gennaio i residenti in aree A4, B, C e D, circa duecento persone finora ospitate in alberghi, potranno far rientro nelle loro case. Chi abitava in zona A1, A2 e A3, quasi trecento persone, dovrà restare in hotel o presso le sistemazioni autonome individuate. E' quanto dispone, indicando anche le strade che ricadono nelle singole aree, l'ordinanza del commissario prefettizio di Casamicciola Calcaterra recependo un analogo provvedimento quadro del commissario per l'alluvione Legnini. L'ordinanza di Legnini prevede, a breve, l'istituzione di un presidio territoriale che, fra l'altro, dovrà sorvegliare le precipitazioni. Nel frattempo, in casa di allerta meteo gialla o arancione, i residenti in zona A4 dovranno essere evacuati. Legnini ha spiegato che potrebbero occorrere 500 milioni per gli interventi urgenti e di messa in sicurezza. Per ora, per chi ha casa distrutta o inagibile, previsto un contributo di autonoma sistemazione che va dai quattrocento ai novecento euro mensili a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare. Fissati anche i contributi per chi ha l'abitazione compromessa, cinquemila euro, e per chi ha necessità di far ripartire la propria attività produttiva, ventimila euro. Le scuole, il Mattei e l'Ibsen, riapriranno regolarmente il 9 gennaio.