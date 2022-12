Una mostra per ricordare Marcello Torre, sindaco di Pagani vittima di camorra

"Vi abbraccio forte al cuore": con queste parole si chiudeva la lettera indirizzata ai familiari con cui Marcello Torre, sindaco di Pagani, ucciso dalla camorra l'11 dicembre 1980, manifestava timori per la sua vita.

La frase è stata scelta come titolo per la mostra fotografica che racconta il pubblico e il privato dell'avvocato e uomo politico democristiano. Scatti custoditi con cura dalla famiglia e in particolare dalla vedova, Lucia De Palma, scomparsa lo scorso anno.

Nel 42simo anniversario dell'omicidio, il premio dedicato alla sua memoria è stato conferito a Diego Bianchi, giornalista e conduttore televisivo, che ha incontrato circa 500 studenti.

Nel servizio le interviste ad Annamaria Torre, figlia di Marcello; Diego Bianchi, giornalista e conduttore televisivo; Raffaele De Prisco, sindaco di Pagani e Mariano Di Palma, referente di Libera Campania