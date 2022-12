A Ercolano la passeggiata antiracket per dire no alla camorra

Ercolano contro le mafie. Si rinnova, anche quest'anno, l'appuntamento con la passeggiata antiracket organizzata dall'amministrazione comunale con l'Associazione Fai-Antiracket. Un corteo per dire 'no' alle richieste estorsive e ad ogni forma di illegalità in una città dove negli anni scorsi sono stati numerosi gli arresti tra i due clan rivali che imponevano il pizzo ai commercianti. Studenti, istituzioni, politica, forze dell'ordine, associazioni sfilano contro la criminalità organizzata.

Nel servizio le interviste all'ex sindaco di Ercolano Nino Daniele; a Nino Del Prete, presidente dell'associazione Fai-antiracket di Ercolano; Paolo Borrelli, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Napoli; Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e Pantaleone Grimaldi, comandante dei carabinieri di Torre Annunziata