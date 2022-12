A Napoli in migliaia in piazza per accogliere il 2023

Migliaia di persone in piazza a Napoli per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023. Conduzione dello show affidata al comico Peppe Iodice che, nell'ultima notte dell'anno, ospita sul palco Stefano De Martino, Belen Rodriguez, Biagio Izzo, Gianni Simioli, Lina Sastri, Clementino, Andrea Sannino, Rosario Miraggio e Gianluca Capozzi. Dopo mezzanotte dj set di Decibel Bellini e concerto di Lucariello e Franco Ricciardi. Sul lungomare per tutta la notte i due palchi di “Etnica”, discoteche all'aperto. Alle 2 i fuochi pirotecnici a Castel dell'Ovo. In servizio no-stop linea uno della metropolitana e funicolari centrale e di Montesanto. Primo gennaio con omaggio a Roberto De Simone. Il maestro ha revisionato il mottetto natalizio "Quem Vidistis Pastores" del compositore sannita Carmine Giordano che sarà eseguito dall'orchestra la Nuova Polifonia a San Domenico Maggiore.

Nel video vi proponiamo Lina Sastri che canta “Assaje”