A Nisida il concerto per i ragazzi del carcere

A Capodanno non potranno fare un trenino a ristorante. Ma forse per loro ha più senso pensare dentro di sé "Sopravvivrò" "mi volterò e lascerò il passato alle spalle" come cantava Gloria Gaynor.

Anche i ragazzi di Nisida meritavano un concerto di Capodanno. C'hanno pensato il maestro Carlo Morelli e il Coro della Città di Napoli su iniziativa del Comune.

I classici del natale e della tradizione napoletana rivisitati in chiave rock e r&b, in un momento in cui gli eventi del carcere minorile Beccaria di Milano da un lato e l'aumento della delinquenza giovanile dall'altro, portano a interrogarsi sul ruolo della giustizia minorile.

Per i bis e un fuori programma, irrompe sul palco Franco Ricciardi, che annuncia un concerto in carcere a gennaio tutto dedicato ai ragazzi.

E siamo certi che non si tratterà di una promessa mancata.



Nel servizio le interviste a Ferdinando Tozzi, delegato alla Musica del Comune di Napoli, al maestro Carlo Morelli, a Gemma Tuccillo, capodipartimento per la Giustizia Minorile di comunità, a Gianluca Guida, direttore dell'Istituto Penale Minorile di Nisida.