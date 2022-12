Accese le luci al Plebiscito, al via il Capodanno di Napoli

Luci accese in Piazza del Plebiscito e la quattro giorni di eventi per Capodanno in una Napoli invasa dai turisti ha preso il via. Si è iniziato in Galleria Umberto con la performance audiovisiva "Qualcosa arriverà" in memoria di Pino Daniele, Massimo Troisi ed Eduardo. Si proseguirà, poi, nel carcere minorile di Nisida con la musica del coro cittadino, diretto dal maestro Carlo Morelli, e col concerto di Rkomi al Plebiscito per i più giovani. Saluto al 2022, nella stessa location, affidato a Peppe Iodice che, nell'ultima notte dell'anno, ospiterà sul palco Stefano De Martino, Belen Rodriguez, Biagio Izzo, Gianni Simioli, Lina Sastri, Clementino, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Gianluca Capozzi. Dopo mezzanotte dj set di Decibel Bellini e concerto di Lucariello e Franco Ricciardi. Primo gennaio con omaggio a Roberto De Simone. Il maestro ha revisionato il mottetto natalizio "Quem Vidistis Pastores" del compositore sannita Carmine Giordano che sarà eseguito dall'orchestra la Nuova Polifonia a San Domenico Maggiore. Dalle 18 del 30 dicembre e fino a cessate esigenze del primo gennaio per consentire le manifestazioni in programma è stato istituito un particolare dispositivo di traffico nella zona di Piazza del Plebiscito e sul lungomare. I dettagli sono disponibili sul sito del Comune. Ricordiamo che, nella notte del 31 dicembre, linea uno della metropolitana e funicolare centrale effettueranno servizio no stop.