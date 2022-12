C'è la notte dei disoccupati e quella di chi deve partire per cercare lavoro. La notte dei poveri e degli ammalati, di chi vive in guerra e di chi vuole dare un senso alla propria vita. E poi quella di chi scruta il cielo in cerca di una stella capace di orientare il cammino.



Così scrive l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, nella lettera di Natale che invita i fedeli alla speranza. "Adda passà 'a nuttata", aggiunge citando Eduardo De Filippo, restiamo vigili, per scorgere “la luce che pure non manca”.



Una missiva con la quale il capo della Chiesa partenopea torna su temi a lui cari. Il riscatto di chi ha poco o nulla, la giustizia contro la camorra, la pace contro la sopraffazione. Questo, per Battaglia, il significato più vero del 25 dicembre.