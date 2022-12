Alla scoperta del lato nascosto del Dinosauro Ciro

Ciro è il primo e unico esemplare di Scipionix Samniticus, un dinosauro vissuto in Italia, dove i geologi non pensavano di trovarne, 112 milioni di anni fa nel periodo del Cretacico ritrovato 41 anni fa a Pietraroia nel Sannio, e che ha lasciato la sua abituale casa alla Sopraintendenza di Benevento ed è all'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Napoli per delle ulteriori analisi approfondite. Attraverso una macchina di tomografia assiale computerizzata si è cercato di indagare all'interno della pietra dove è conservato il fossile per scoprire il lato nascosto di Ciro.

L'incredibile conservazione del fossile ha permesso di scoprire tante informazioni sullo Scipionix: il periodo in cui ha vissuto, l'età in cui è morto, addirittura quali sono stati i suoi pasti e in che ordine. Unico esponente di Scipionix, unico dinosauro al mondo con ancora i tessuti molli ancora visibili, cosa che permette agli studiosi di analizzare e scoprire la biologia di questo tipo di dinosauri.

Nel servizio le voci di Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano; Matteo Fabbri del Field Museum of Natural History; Lucia Pappalardo, vulcanologa INGV.