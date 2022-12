Allagamenti a Varcaturo

“Ogni volta che piove le strade si allagano e diventa difficile e pericoloso percorrerle” così i residenti di via Carrafiello a Varcaturo, in comune di Giugliano, che hanno inviato un video alla nostra redazione girato dopo le ultime piogge. In zona anche due scuole, un liceo scientifico e un circolo didattico, con docenti, genitori e studenti, circa cinquecento, che faticano a raggiungere gli istituti. La cittadinanza chiede più attenzione da parte delle istituzioni e maggiore manutenzione delle strade.