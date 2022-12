Emergenza pronto soccorso ad Aversa

I reparti non hanno posti liberi, i trasferimenti in altri ospedali non sono possibili, i primari sono costretti a fare numerosi turni di guardia: difficile situazione all'Ospedale di Aversa, come in altri poli sanitari casertani.

L'organico è ridotto del 50% tra prepensionamenti e concorsi andati a vuoto.

Nel servizio le interviste a Rosa Raucci, direttore del Pronto soccorso dell'ospedale di Aversa; Vincenzo Iodice, direttore sanitario dell'Asl di Caserta e Amedeo Blasotti, direttore generale dell'Asl di Caserta