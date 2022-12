Allarmi sottovalutati: il caso Vesuvio

Nel 2003 Marco Di Lello era assessore regionale ai Lavori Pubblici. Lanciò "Vesuvia", incentivi per andare via dalla zona rossa ad alto rischio. La legge ha bloccato ogni nuova costruzione ma la gente non è voluta andare via.

Le demolizioni non sono mai state effettuate e nell'area ci sono 600mila persone residenti. "Troppe", secondo Di Lello, per cui "bisogna regolamentare e gestire il territorio".