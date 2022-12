Alle 16 Napoli-Crystal Palace. Salernitana ko in amichevole

Test significativo per il Napoli oggi alle 16 ora italiana, in Turchia a ritiro concluso e alla vigilia del ritorno a casa. Il Crystal Palace è una squadra di mezza classifica della Premier League, il valore della formazione inglese può essere paragonabile a quello dell’Udinese che è stata l’ultima avversaria prima che s’interrompesse il campionato, o di Fiorentina e Torino. Insomma una buona tappa di avvicinamento alla ripresa della Serie A per ora ancora lontana.

Saranno ancora assenti quelli del mondiale e Rrahmani, in più darà forfait per affaticamento muscolare anche Lobotka sostituito da Demme. Va ribadito quindi sempre il valore relativo di queste amichevoli e per la stessa ragione la Salernitana non ha motivi seri per drammatizzare la sconfitta di ieri col Fenerbahce.

Dei tre gol subiti senza segnarne uno, peraltro, è arrivato nel recupero quando Nicola aveva effettuato un ampio turn over, tanto che il tecnico ha saputo cogliere pure qualche buon segnale.

I risultati invece contano tanto come è ovvio in serie B; tornati al successo a Parma con Forte che oggi sarà unica punta Cannavaro e il Benevento cercano il definitivo rilancio alle 15 al Vigorito contro il Cittadella che precede i giallorossi di un punto in classifica. Occasione da non perdere nonostante qualche assenza di rilievo.