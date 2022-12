Allerta meteo prorogata fino alle 15 di domenica, ma dalla mezzanotte il livello di criticità passa al giallo.

Il bollettino della Protezione Civile regionale estende di qualche ora il livello di rischio legato al maltempo. Attenzione massima su Ischia ma la perturbazione dovrebbe colpire anche Napoli, le altre isole del golfo, l'Area Vesuviana, la Piana Campana, la Costiera Sorrentino-Amalfitana, i Monti di Sarno e Picentini.

L'allerta in particolare aumenta i rischi idrogeologici: frane, smottamenti, esondazioni e allagamenti.

Come quelli che si sono verificati nel pomeriggio a Presenzano, nel Casertano. Strade trasformate in torrenti, l'acqua e il fango hanno invaso diverse abitazioni.

Sul posto l'intervento degli uomini della protezione civile e i volontari dell'associazione Sos Capua. Al momento non risulterebbero feriti.

Uno scenario di preoccupazione riguarda anche i venti, la cui forza dovrebbe intensificarsi proprio nella giornata di domenica. Anche il mare, di conseguenza, si potrebbe presentare agitato o molto agitato.

I primi effetti già oggi: le difficili condizioni meteomarine e le forti onde hanno portato le compagnie di navigazione a limitare le corse di aliscafi tra Capri e Napoli.

Dal primo pomeriggio in poi sono stati assicurati solamente i servizi minimi garantiti.

Sospesi i collegamenti da Pozzuoli a Procida, limitati quelli per Ischia. Dal porto di Napoli trasferimenti esclusivamente via traghetto.