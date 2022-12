Un calendario per dire no all'abbandono degli animali

La tenerezza degli animali per ogni mese dell'anno. Nel calendario 2023 dell'associazione Donne per il Sociale c'è l'abbraccio agli amici pelosi contro l'abbandono, anche con qualche personaggio noto al grande pubblico che ha scelto di prestare il suo volto. Dagli scatti di Antonio Aragona parte una campagna di sensibilizzazione che servirà a sostenere i rifugi di animali abbandonati e a raccogliere fondi per l'acquisto di un set di chirurgia pediatrica da donare al Policlinico Federico II di Napoli.



Nel servizio le voci della presidente dell'Associazione Donne per il sociale Patrizia Gargiulo, dell'attore Patrizio Rispo e del fotografo Antonio Aragona