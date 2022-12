Architetti e paesaggio, una mostra a Napoli

L'uomo e il paesaggio. Un ospite inatteso che ha lasciato e lascia il segno. E le conseguenze si vedono. Nell'epoca della consapevolezza, sul fronte della crisi ambientale diventa quanto mai urgente riflettere sul rapporto tra natura ed essere umano, e soprattutto sugli interventi umani nel paesaggio. Una mostra al Palazzo delle arti di Napoli "Gli architetti e il paesaggio, tra natura e artificio" si propone ora come avamposto di osservazione e tavolo di confronto. Partendo da un elemento fondamentale: il disegno. Non solo strumento espressivo ma anche cognitivo e perché no... ricognitivo. Un progetto che innova e riscrive un sentiero già battuto come spiega Paola Lista, l'architetto che ha curato la mostra.

Resta, 45 anni dopo, la centralità del disegno che ora si contamina, in alcuni casi,con fotografia e computer graphic. Un approccio multidisciplinare che evoca il confronto. su tutti i piani

Gli architetti e il paesaggio fino al 23 gennaio al Pan di Napoli.