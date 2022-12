Aree a rischio e rientro sfollati, novità a Casamicciola

Definire le aree a rischio, disciplinare le condizioni di rientro degli sfollati e adottare prime misure di sostegno alla popolazione di Casamicciola in seguito alla frana del 26 novembre. Questi i punti salienti delle ordinanze adottate dal commissario per l'emergenza frana, Giovanni Legnini e dal commissario prefettizio del comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra. Contenuti e dettagli dei due provvedimenti saranno illustrati oggi alle 15 in una videoconferenza aperta alla stampa e ai rappresentanti dei cittadini. E si lavora anche sul fronte prevenzione anche grazie alle nuove tecnologie. Il comune di Casamicciola -già dalle prime ore successive alla frana - si è dotato del sistema "Sindaci in Contatto 2.0" che, in caso di pericolo, in contemporanea fa squillare i telefoni dei residenti che avranno dato il loro consenso. La chiamata è continua, fino a quando non c'è risposta della persona cercata. La piattaforma dell'azienda napoletana Enterprise Contact Group - è utilizzata già da tantissimi comuni italiani.