Argentina in finale e Napoli diventa capitale del tifo

È invasione albiceleste nelle strade di Napoli. Cori e balli per la nazionale dell'Argentina che oggi affronta la Francia nella finale dei Mondiali di calcio in Qatar. E accanto alla comunità del Paese latino-americano che risiede stabilmente a Napoli, sono centinaia i tifosi che hanno scelto di venire appositamente in città per seguire la partita, nel segno e nel nome di Diego Armando Maradona.

La festa comincia poco dopo i binari della stazione ferroviaria di piazza Garibaldi, proseguendo poi in piazza Dante, dove i tifosi argentini si sono dati appuntamento in mattinata. Altro punto "caldo" di ritrovo è il murale dedicato a "El pibe de oro" in via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli. In molti sostano davanti alla figura di Maradona dipinta sulla facciata di un condominio. Un culto laico, con l'auspicio che Diego sostenga Messi e compagni nella conquista della Coppa del Mondo.

Non è stato previsto un unico maxi-schermo per consentire la visione collettiva del match, quindi diversi tra bar e pizzerie si sono organizzati autonomamente per ospitare i tifosi tra piazza Carlo III, piazza Miraglia, piazza Dante, via dei Tribunali, via Cesare Sersale, via Port'alba, via San Pietro a Maiella, via Duomo.