Arillo che magia! Una sforbiciata per far volare Napoli

E' l'undicesimo minuto del secondo tempo del tiratissimo derby campano tra Feldi Eboli e Napoli Futsal e le squadre sono sul 3-3 quando Arillo, terribile ex, si alza in volo, si coordina e colpisce con una spettacolare sforbiciata. Una magia che manda in visibilio il palazzetto di Cercola.

Ma soprattutto spezza l'equilibrio del match e regala ai partenopei l'allungo che li porterà a vincere per 6-4. Un successo pesante perché permette al Napoli di confermare il primo posto in classifica, quattro punti più su della Roma e otto più avanti di Eboli, ora terzo.

Convincente vittoria anche per la Sandro Abbate Avellino che supera in rimonta al Paladelmauro la Meta Catania: dopo il vantaggio etneo nel primo tempo gli irpini rispondono con Ugherani e una doppietta di Pola. 3-1 il finale, Avellino quinto a 18 punti.

Cade invece nella capitale il Real San Giuseppe sconfitto 7-4 dall'Olimpus Roma seconda in classifica.