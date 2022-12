Armi, droga e soldi in casa di un commerciante incensurato

I Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno sequestrato un arsenale nell'abitazione di un incensurato di 37 anni, un commerciante del posto.

Rinvenuti nell'appartamento un fucile mitragliatore kalashnikov ak47, quattro pistole, un fucile ad aria compressa e cartucce di vario calibro, tutto perfettamente funzionante. In casa anche droga e denaro contante.

Indagini in corso, con le armi che saranno sottoposte a rilievi balistici, per verificare un loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.