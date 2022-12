Artemisia Gentileschi in mostra a Napoli

È SUL PERIODO NAPOLETANO DI ARTEMISIA GENTILESCHI CHE ACCENDE I RIFLETTORI, NELLE GALLERIE D'ITALIA, PROGETTO MUSEALE DI INTESA SAN PAOLO, NELLA NUOVA SEDE IN VIA TOLEDO, LA MOSTRA DEDICATA ALLA GRANDE PITTRICE NATA A ROMA E A NAPOLI MORTA INTORNO AL 1654.

PITTRICE IN UN'EPOCA IN CUI ESSERLO ERA DAVVERO ECCEZIONALE PER UNA DONNA, ARTEMISIA AFFRONTO' VICENDE PERSONALI E FAMILIARI DRAMMATICHE, COME IL PROCESSO AL SUO STUPRATORE, MA CREBBE IN UN AMBIENTE RICCO DI STIMOLI, CON SUO PADRE, IL NOTO PITTORE ORAZIO GENTILESCHI. A NAPOLI DIEDE VITA AD UNA FIORENTE BOTTEGA. SI AVVERTE MA NON IN MODO ESCLUSIVO L'INFLUENZA DI CARAVAGGIO.TRA LE OPERE PIU' BELLE QUELLE DAL DUOMO DI POZZUOLI E DALLA NATIONAL GALLERY DI LONDRA. IN COLLABORAZIONE CON IL MUSEO DI CAPODIMONTE, L'ARCHIVIO DI STATO CON DOCUMENTI AUTOGRAFI, L' UNIVERSITA' ORIENTALE, LA MOSTRA E' UNO DEI GRANDI EVENTI CULTURALI DI QUESTA STAGIONE A NAPOLI.

Nel servizio le voci di Michele Coppola, responsabile cultura di Intesa San Paolo, Giuseppe Porzio, curatore della mostra, e Gabriele Finaldi, Direttore della National Gallery di Londra