Aumentano gli sfollati. In corso le verifiche sugli edifici

Tra vecchie e nuove ordinanze di sgombero cresce il numero degli sfollati ad Ischia: anche le famiglie che inizialmente non avevano voluto lasciare le proprie case si sono trasferite nelle strutture alberghiere. Pioggia e vento delle ultime ore preoccupano gli abitanti di Casamicciola.

Completati i sopralluoghi di geologi e vigili del fuoco nei circa 500 edifici a rischio. Via libera a solo per l'otto per cento dei fabbricati ispezionati ma serviranno nuove e più approfondite verifiche per poter autorizzare il rientro.

Verifiche partite proprio stamattina: in campo università, centri di ricerca a supporto del dipartimento di Protezione civile. Nel pomeriggio potrebbero arrivare i primi dati sul monitoraggio radar della frana. In corso di installazione altre apparecchiature per tenere sotto controllo lo smottamento sulla statale 270 tra Lacco Ameno e Casamicciola.